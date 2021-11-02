После возмущений улан-удэнцев автобусы вернули к обычному режиму

Пассажиропоток поручено проверить на всем общественном транспорте
Работа общественного транспорта возобновлена в обычном рабочем режиме, оповестила сегодня администрация Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее было принято возмутившее улан-удэнцев странное решение по работе общественного транспорта в период с 30 октября по 7 ноября. В Бурятии в этот период нет таких жёстких ограничений, как в других регионах, а нерабочие дни получили лишь государственные и муниципальные службы. Несмотря на это, автобусы пустили по графику выходного дня. Для сравнения, в локдаун, который в Бурятии вводили в конце июня-начале июля, и когда была приостановлена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих, продуктовых, аптек и т.п., количество автобусов специально не уменьшали.
В эти же дни улан-удэнцы столкнулись с нехваткой автобусов и сильными давками в салонах. «А ничего, что большинство людей работает?! Как добираться до дома?!», «Как на работу ездить? Детей в детский сад возить?», «Полный дурдом», - писали возмущённые горожане в соцсетях.
Сегодня городские власти заявили, что «отреагировали на инцидент с переполнением автобуса в Улан-Удэ».
«Работа общественного транспорта возобновлена в обычном рабочем режиме. Отмечается снижение количества пассажиров на 30% и более по сравнению с обычными буднями. На снижение повлияли школьные каникулы, а также выходные дни у ряда учреждений и предприятий. Инцидент с переполнением автобуса, опубликованный на видео 1 ноября в социальных сетях, был рассмотрен администрацией города. Было дано поручению комитету по транспорту проверить пассажиропоток на всем общественном транспорте», - сообщили в администрации города.
- 1 ноября на 16-м маршруте сломался большой автобус «ЛиАЗ», срочно на замену мы выставили на линию автобус ПАЗ. Из-за меньшей вместимости не все пассажиры смогли сразу уехать с остановок. Руководство «Городских маршрутов» приносит жителям извинения за доставленные неудобства. Направление мкр. Забайкальский будем держать на особом контроле, - сказал директор «Городских маршрутов» Алексей Кожевников.
Что касается трамваев, то с 30 октября по 2 ноября на линию выходило 42 единицы. Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов заявил, что это даже больше прежнего, так как ранее до открытия двух новых маршрутов по будням на линию выходило 40 единиц.
- С 3 ноября выпуск на линию будет как в рабочий день - это 48 вагонов, - прокомментировал Юрий Санжанов.
В случае долгого ожидания маршрутных автобусов жителей просят обращаться на горячую линию по тел. 45-45-53. По обоснованным жалобам обещают принимать оперативные меры.
После возмущений улан-удэнцев автобусы вернули к обычному режиму
Общество, Фото:
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