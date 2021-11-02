В Бурятии пройдут сборы с военными медиками

В них примут участие начальники медслужб воинских частей



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, проведут учебно-методические сборы с начальниками медицинских служб соединений и воинских частей. Мероприятие пройдёт под руководством начальника медицинской службы объединения.



Основной упор в ходе проведения сборов будет сделан на практические занятия. Некоторые из них состоятся в диагностическом отделении многофункционального медицинского центра, где с участниками сборов проведут семинар, в ходе которого военнослужащие медицинской службы обсудят проблемы сохранения здоровья военнослужащих.



Также в ходе проведения сборов будут подведены итоги деятельности медицинских служб соединений и частей за летний период обучения. Особое внимание военных медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих, профилактике сезонных заболеваний и своевременной ревакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции.



Сборы пройдут в середине ноября текущего года и направлены на изучение передового опыта в профилактике коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

