В День народного единства стартует гастрономический онлайн-проект
«Кухни народов мира, кухни народов Иркутска» – проект с таким названием стартует в День народного единства в рамках фестиваля национальных культур. В связи с ограничениями, введёнными на территории Иркутской области, проект реализован в онлайн формате. В серии видеороликов представители национально-культурных центров Иркутска делятся рецептами приготовления блюд своих национальных кухонь.
В проекте «Кухни народов мира, кухни народов Иркутска» уже приняли участие представители узбекского и корейского национально-культурных центров, а также центра коренных малочисленных народов. Следуя инструкциям, зрители смогут приготовить оригинальные блюда с национальным колоритом. 4 ноября первый из видеорецептов будет размещён на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» и в социальных сетях. На этом проект не завершится, съёмки будут продолжены. В планах организаторов – создание видеосборника рецептов.
- «Фестиваль национальных культур» проводится в Иркутске с 2010 года. Его целью является знакомство жителей города с особенностями национальных культур народов, проживающих на территории города и области, укрепление и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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Иркутян познакомят с кухнями народов мира
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