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Бурятский боксёр покинул чемпионат мира

Бурятский боксёр покинул чемпионат мира
Общество, 
Тамир Галсанов теперь представляет сборную Сербии

25 октября в столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по боксу. В соревнованиях принял участие бурятский боксёр Тамир Галасанов. Однако, как сообщал «Байкал-Daily», спортсмен представляет не сборную России, а сборную Сербии.

На свой первый бой чемпионата мира Тамир Галасанов вышел на пятый соревновательный день. В весовой категории до 54 килограммов оппонентом бурятского боксёра выступил Шахобидин Зоиров из Узбекистана. Единогласным решением судей Тамир Галанов проиграл поединок со счётом 5:0.

Собеседник из республиканской спортивной общественности рассказал «Байкал-Daily» о том, почему спортсмены из разных регионов России предпочитают выступать за другие страны. Как оказалось, всё дело в жёсткой конкуренции. Выиграть чемпионат России и оказаться в сборной для некоторых боксёров сродни тому, чтобы выиграть Олимпиаду.

- Конкуренция сильнейшая. Мы от наших спортсменов не отказываемся. Но есть такая практика, что для того, чтобы достичь результатов, чтобы пробиться дальше, они периодически выступают за другие страны, - рассказал собеседник.

Сборная России на чемпионате мира представлена боксёрами, которые 1,5 месяца назад стали победителями чемпионата страны, проходившем в Кемерове.

Тамир Галанов уроженец села Кижинга. Главными его достижениями остаются бронза чемпионата мира 2017 года и серебро чемпионата Европы-2011.
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