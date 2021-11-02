Тамир Галсанов теперь представляет сборную Сербии
25 октября в столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по боксу. В соревнованиях принял участие бурятский боксёр Тамир Галасанов. Однако, как сообщал «Байкал-Daily», спортсмен представляет не сборную России, а сборную Сербии.
На свой первый бой чемпионата мира Тамир Галасанов вышел на пятый соревновательный день. В весовой категории до 54 килограммов оппонентом бурятского боксёра выступил Шахобидин Зоиров из Узбекистана. Единогласным решением судей Тамир Галанов проиграл поединок со счётом 5:0.
Собеседник из республиканской спортивной общественности рассказал «Байкал-Daily» о том, почему спортсмены из разных регионов России предпочитают выступать за другие страны. Как оказалось, всё дело в жёсткой конкуренции. Выиграть чемпионат России и оказаться в сборной для некоторых боксёров сродни тому, чтобы выиграть Олимпиаду.
- Конкуренция сильнейшая. Мы от наших спортсменов не отказываемся. Но есть такая практика, что для того, чтобы достичь результатов, чтобы пробиться дальше, они периодически выступают за другие страны, - рассказал собеседник.
Сборная России на чемпионате мира представлена боксёрами, которые 1,5 месяца назад стали победителями чемпионата страны, проходившем в Кемерове.
Тамир Галанов уроженец села Кижинга. Главными его достижениями остаются бронза чемпионата мира 2017 года и серебро чемпионата Европы-2011.
Бурятский боксёр покинул чемпионат мира
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тамир Галсанов теперь представляет сборную Сербии
Большинству пользователей шуточная затея горожанина не понравилась
Подрядчики и «ЭкоАльянс» пришли к мировому соглашению
Перепись населения в Улан-Удэ проходит в штатном режиме
Рисунки победителей используют для создания уникальной коллекционной серии новогодних открыток
Награду Бато Петухаеву вручил глава Федеральной службы судебных приставов России
Сами зрители будут создателями «спектакля»
В средней школе выявлены нарушения мер профилактики COVID-19
Пациенты в целом удовлетворены медперсоналом в ковидном госпитале
Подобные операции весьма сложны и требуют специальной подготовки
Прооперированному пациенту всего восемь месяцев
Дом-музей ставят по старинным татарским традициям
На место выезжали росгвардейцы
Во время войны Прасковья Полосухина была радисткой
Мужчина также не соблюдал безопасную дистанцию в 1,5 метра