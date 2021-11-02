В Бурятии определили победителя конкурса национальной оперы

Общество, Фото: пресс-служба Бурятского театра оперы и балета

Финал состоялся 31 октября в театре оперы и балета



В Бурятии стал известен победитель конкурса по созданию национальной оперы. Им стала Светлана Нестерова, доцент кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова) с оперным эскизом «Сказка о крыльях» на либретто В.М. Куприяновой. С ней будет заключён контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году на сцене Бурятского театра оперы и балета.



В основу либретто к опере «Сказка о крыльях» легла бурятская народная сказка «Легенда о девушке-лебеди» — «Хун-шубуун».



Напомним, что в тройку финалистов также вошли следующие эскизы:

- Демидова Елена (доцент кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки), опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова), Новосибирск;

- Дондоков Баир (член Союза композиторов России, лауреат Государственной премии РБ, заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа), опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова), Москва.



— Для республики Бурятия событие из ряда вон выходящее. В финале остались действительно мастера, люди, владеющие композиторской техникой, знающие своё ремесло, пытающиеся найти какие-то новые формы. Все три сочинения интересны. Мне бы хотелось, чтобы программа, которая прозвучала, стала достоянием широкой общественности. Во всех эскизах я вижу большие достоинства, но все-таки музыка Светланы Нестеровой была хронологически представлена более полно. Она действительно заставляет говорить о себе, как о серьёзном драматическом целом, — поделился мнением художественный руководитель театра, член жюри Владимир Рылов.



Конкурс был организован с целью возрождения традиции формирования бурятского национального театрального репертуара, основанного на событиях из истории бурятского народа, бурятском фольклоре, а также биографиях выдающихся исторических личностей. Такой масштабный открытый конкурс проводился в республике впервые, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

