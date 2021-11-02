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Баскетболистки Бурятии прошли межрегиональный этап первенства России

Баскетболистки Бурятии прошли межрегиональный этап первенства России
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсменки заняли второе место

Баскетбольная команда девушек 2008 года рождения из Бурятии заняла второе место на межрегиональном этапе первенства России в Новосибирске.

- Не самая результативная игра с точки зрения статистики, но в полной мере лучшая с точки зрения зрелищности, накала и самоотдачи девчонок. В финальном матче немного не хватило времени до полного завершения камбэка. Итоговый счёт 55:57 в пользу девчонок из Новокузнецка, – поделилась тренер Оксана Зиборова.

Команда продолжит борьбу за путёвку на первенство России, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.
баскетбол Бурятия первенство России спорт

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