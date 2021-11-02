Баскетболистки Бурятии прошли межрегиональный этап первенства России

Спортсменки заняли второе место



Баскетбольная команда девушек 2008 года рождения из Бурятии заняла второе место на межрегиональном этапе первенства России в Новосибирске.



- Не самая результативная игра с точки зрения статистики, но в полной мере лучшая с точки зрения зрелищности, накала и самоотдачи девчонок. В финальном матче немного не хватило времени до полного завершения камбэка. Итоговый счёт 55:57 в пользу девчонок из Новокузнецка, – поделилась тренер Оксана Зиборова.



Команда продолжит борьбу за путёвку на первенство России, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.

