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Вывоз мусора возобновили в Улан-Удэ

Вывоз мусора возобновили в Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Подрядчики и «ЭкоАльянс» пришли к мировому соглашению

Подрядчики и «ЭкоАльянс» в результате двухдневных переговоров пришли к мировому соглашению и составили график погашения долгов, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

В мэрии заявили, что работа по вывозу мусору в Октябрьском районе возобновилась сегодня утром и продолжится в штатном режиме. В Железнодорожном районе «ЭкоАльянс» сначала вывозил мусор сам, но сейчас туда зайдёт новый подрядчик с опытом работы по данному району, уточнили в комитете городского хозяйства.

- В ближайшие два-три дня вопросы по нарушению графика вывоза твёрдых коммунальных отходов будут сняты, - заявил директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин.

- Вчера на все наши заявленные претензии к «ЭкоАльянсу» мы получили ответы. Было заключено мировое соглашение, составлен график платежей. Сегодня все водители вышли на работу в Октябрьском районе, - отметил директор подрядной организации Басыр Нургалиев.

1 ноября на сайте компании по вывозу мусора «ЭкоАльянс» появилось обращение к жителям Бурятии, в котором компания просит прощения «за доставленные неудобства». Региональный оператор заявил, что все вопросы, связанные с вывозом твёрдых коммунальных отходов «будут решены в ближайшие дни».
мусор

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