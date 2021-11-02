Они могут использоваться для отработки боевых стрельб мотострелковой и танковых рот
Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы установлены на новом полигоне танкового соединения Восточного военного округа Сосновый бор в Бурятии.
- Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трёхуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой и танковых рот в обороне и наступлении. Мишени могут подниматься и опускаться, двигаться по рельсовой дороге по командам руководителя стрельбы. Управление мишенным полем осуществляется по радиоканалу. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанции от 50 до 400 метров, -= сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Напомним, что новый современный танковый полигон в Сосновом Бору торжественно открыли 14 сентября. Он оборудован с учётом опыта ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах.
На полигоне в Бурятии установили новейшие комплексы мишеней
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