Жителям Бурятии предложили стать авторами новогодних открыток

Рисунки победителей используют для создания уникальной коллекционной серии новогодних открыток



Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут участники международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы». Творческое состязание запустили Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой.



Художникам старше 6 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали ёлку в годы войны, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. И, конечно же, на картине должна быть и сама «Ёлка Победы».



Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.



Работы, выполненные в любой технике, можно будет загрузить на сайте Музея Победы до 28 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов получат «Приз зрительских симпатий».



Имена победителей конкурса объявят 10 декабря 2021 года. Их рисунки будут использованы для создания уникальной коллекционной серии новогодних открыток. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.

