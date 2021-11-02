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Пристава из Бурятии наградили за геройский поступок

Пристава из Бурятии наградили за геройский поступок
Общество,  Фото:предоставлено УФССП по Бурятии
Награду Бато Петухаеву вручил глава Федеральной службы судебных приставов России

1 ноября, в День судебного пристава, в ФССП России состоялась торжественная церемония награждения работников государственными и ведомственными наградами. Награды вручал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

В том числе медаль «За спасение погибавших» получил Бато Петухаев из Бурятии, младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина совершил геройский поступок ещё три года назад, осенью 2018 года.

В рамках занятий по физической подготовке Петухаев совершал пробежку вокруг парка имени Орешкова в Улан-Удэ. Пробегая мимо детской площадки с аттракционами, мужчина услышал крики о помощи и грозное рычание собаки. Судебный пристав перепрыгнул через забор, огораживающий парк, и увидел, что крупная кавказская овчарка напала на ребёнка и его бабушку.

Мальчик запутался в цепи, к которой была привязана собака, и не мог самостоятельно освободиться. Пожилая женщина пыталась защитить ребёнка, но агрессивная овчарка вцепилась ей в руку.

Бато Петухаев, не раздумывая, подбежал к мальчику, освободил его от цепи и отнёс на безопасное расстояние. Затем он помог пожилой женщине, приняв всю агрессию животного на себя. До прибытия бригады скорой помощи судебный пристав оказывал первую помощь пострадавшим.

Самоотверженный поступок мужчины спас мальчика и его бабушку.



судебные приставы

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