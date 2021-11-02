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В Улан-Удэ зрителям театра предложат зайти в чёрную коробку

В Улан-Удэ зрителям театра предложат зайти в чёрную коробку
Общество,  Фото:пресс-служба Русского драмтеатра
Сами зрители будут создателями «спектакля»

12 ноября в Улан-Удэ на малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева состоится премьера «Black box» (16+). Это, как определил жанр его автор – актёр и режиссёр Виталий Федоров (Хабаровск), – партиципаторный «замес», когда сами зрители – создатели «спектакля».

«Black box» появился в репертуаре Русского драматического театра на творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год шестой». И это не спектакль в традиционном понимании, а скорее социальный эксперимент, исповедь, очищение и возможность каждому рассказать о том, что его волнует, о своей боли или проблеме.

«Black box» проходит на малой сцене в полной темноте, и если кто-то боится тёмного замкнутого пространства, то лучше подумать, стоит ли идти сюда. Перед спектаклем зрителей попросят оставить в фойе все светящиеся приборы: телефоны, брелки, смарт-часы.

На сцене стоит чёрная коробка, внутри – микрофон с функцией изменённого голоса. Любой зритель может зайти в коробку и сказать обо всём, что его волнует. Автор сделал всё, чтобы никто из присутствующих не мог увидеть того, кто говорит, или узнать его по голосу. Здесь человек может безболезненно для себя, абсолютно анонимно рассказать все свои душевные «гематомы», частично избавиться от груза проблем и просто выговориться. Это интересный театрально-социальный опыт, который позволит понять что-то новое о себе или о других.

«Black box» – это «спектакль» с непредсказуемым сюжетом, так как никто не знает, какие это будут истории. Поэтому нельзя предугадать, сколько он будет длиться. Если зрителю некомфортно, неприятно, он торопится домой или просто хочет уйти, то может в любой момент выйти из зала.

- Партиципаторика – это культура участия, соучастия, сотворчества. Мы создаём свою жизнь, мы участвуем в жизни друг друга, мы сотворцы и соучастники наших жизней. Мы не просто выбираем культурную среду, в которой нам жить, мы создаём эту среду. Это осознанный подход к своей жизни и к жизни окружающих нас людей. Осознанность – это ключ в процессе гармоничного развития личности. Наш спектакль – это первая ступенька в процессе осознания себя и осознании другого человека... Я есть... Мы есть... Я/Мы... – говорит автор проекта Виталий Федоров.


По информации пресс-службы театра имени Бестужева
театр Русский драмтеатр

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