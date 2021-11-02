Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отметят 28 ноября
В честь Дня матери в Бурятии проводится онлайн-конкурс «Один день из жизни мамы». В нём могут принять участие все желающие.
Для участия в конкурсе необходимо разместить видеоролик, снятый любыми доступными средствами на усмотрение конкурсанта. Видео должно содержать информацию как проходит один день из жизни мамы участника, с чего он начинается, чем наполнен, кто её окружает, кому она дарит тепло своей улыбки. Также надо подписаться на официальную страницу министерства соцзащиты РБ в социальных сетях в «ВКонтакте» или «Инстаграм». Снятое видео должно быть опубликовано на личных страницах в «ВКонтакте» (vk.com/minsocrb) или «Инстаграм» (@minsoc_buryatia) с хештегом #одинденьизжизнимамы03.
Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося видеоматериала из Интернета запрещается. Максимальная продолжительность видеоролика не должна превышать двух минут. Допускается использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ.
По итогам конкурса будет определён один победитель, набравший наибольшее количество лайков в социальных сетях, а также выполнивший все условия конкурса. Он получит памятный диплом и приз.
Конкурс проводится с 1 по 25 ноября до 10:00 часов местного времени. Подведение итогов состоится 25 ноября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проходит конкурс видео о мамах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях примет участие студенческая молодёжь
Итоги подведут 25 ноября
Ослабшего косулёнка нашли в середине лета
Над оформлением трудились художники из Иркутска, Улан-Удэ и Калининграда
Мероприятие проведут в очно-заочном формате
Заявление было сделано в День национального языка республики
За «Лучший музыкальный клип» был отмечен режиссёр из Бурятии
Они могут использоваться для отработки боевых стрельб мотострелковой и танковых рот
В них примут участие начальники медслужб воинских частей
Гала-концерт состоялся в Москве
Житель села Иван-Озеро сохранил свидетельства старины для туристов
В республике были выбраны лучшие «тимирязевцы» и учебно-опытные участки
Мальчиков назвали Егор и Максим
Спортсменки заняли второе место
Финал состоялся 31 октября в театре оперы и балета