В Бурятии проходит конкурс видео о мамах

Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отметят 28 ноября



В честь Дня матери в Бурятии проводится онлайн-конкурс «Один день из жизни мамы». В нём могут принять участие все желающие.



Для участия в конкурсе необходимо разместить видеоролик, снятый любыми доступными средствами на усмотрение конкурсанта. Видео должно содержать информацию как проходит один день из жизни мамы участника, с чего он начинается, чем наполнен, кто её окружает, кому она дарит тепло своей улыбки. Также надо подписаться на официальную страницу министерства соцзащиты РБ в социальных сетях в «ВКонтакте» или «Инстаграм». Снятое видео должно быть опубликовано на личных страницах в «ВКонтакте» (vk.com/minsocrb) или «Инстаграм» (@minsoc_buryatia) с хештегом #одинденьизжизнимамы03.



Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося видеоматериала из Интернета запрещается. Максимальная продолжительность видеоролика не должна превышать двух минут. Допускается использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ.



По итогам конкурса будет определён один победитель, набравший наибольшее количество лайков в социальных сетях, а также выполнивший все условия конкурса. Он получит памятный диплом и приз.



Конкурс проводится с 1 по 25 ноября до 10:00 часов местного времени. Подведение итогов состоится 25 ноября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.



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