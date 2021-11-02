В Улан-Удэ врачи спасли малыша с водянкой

Прооперированному пациенту всего восемь месяцев



Накануне, 1 ноября, в Улан-Удэ хирурги детской республиканской клинической больницы прооперировали восьмимесячного пациента с окклюзионной гидроцефалией, в народе это заболевание называют водянкой.



- Хирургия - это командная работа, особенно, когда дело касается детей. А нейрохирургия - это ещё и что-то вроде отдельного вида искусства, - написал на своей странице в Instagram детский нейрохирург Денис Ковальчук.



Операцию курировал главный внештатный детский нейрохирург министерства здравоохранения Бурятии Константин Эрдынеев.



- Наша командная работа направлена напрямую на развитие детской нейрохирургической службы республики Бурятия, тем самым помогая даже самым маленьким пациентам, которым необходима наша помощь, - заключил Денис Ковальчук.

