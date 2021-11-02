Прооперированному пациенту всего восемь месяцев
Накануне, 1 ноября, в Улан-Удэ хирурги детской республиканской клинической больницы прооперировали восьмимесячного пациента с окклюзионной гидроцефалией, в народе это заболевание называют водянкой.
- Хирургия - это командная работа, особенно, когда дело касается детей. А нейрохирургия - это ещё и что-то вроде отдельного вида искусства, - написал на своей странице в Instagram детский нейрохирург Денис Ковальчук.
Операцию курировал главный внештатный детский нейрохирург министерства здравоохранения Бурятии Константин Эрдынеев.
- Наша командная работа направлена напрямую на развитие детской нейрохирургической службы республики Бурятия, тем самым помогая даже самым маленьким пациентам, которым необходима наша помощь, - заключил Денис Ковальчук.
В Улан-Удэ врачи спасли малыша с водянкой
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