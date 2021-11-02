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В Бурятии стартовал фотоконкурс мам

В Бурятии стартовал фотоконкурс мам
Общество,  Фото:pixabay.com
Итоги подведут 25 ноября

В Бурятии состоится онлайн-конкурс «Мама моими глазами». Мероприятие приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он выпадает на 28 ноября.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Для участия необходимо сделать фотографию мамы в семейном кругу, на работе, на отдыхе; отобразить счастливые и яркие моменты в жизни мамы. Кроме этого, надо подписаться на официальную страницу министерства соцзащиты РБ в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм». Также нужно опубликовать сделанное фото на личных страницах в «ВКонтакте» (vk.com/minsocrb) или «Инстаграм» (@minsoc_buryatia) с хештегом #мамамоимиглазами03, в комментариях к посту указать «Короткий рассказ о своей маме».

По итогам будут определены три победителя, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков в социальных сетях, а также выполнившие все условия конкурса. Победители получат памятные дипломы и подарки.

Сроки проведения: 1 по 25 ноября до 10:00 часов местного времени. Подведение итогов состоится 25 ноября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
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