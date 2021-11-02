В Братске проведут турнир по пулевой стрельбе

В соревнованиях примет участие студенческая молодёжь



В Братске пройдёт турнир по пулевой стрельбе среди студентов. Соревнования проведут 22 и 23 ноября на базе ОТШ ДОСААФ России.



В турнире могут принять участие команды в составе четырёх человек, возраст которых от 16 до 22 лет. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 ноября.



- Турнир по пулевой стрельбе проходит второй раз. В августе он был организован для работающей молодёжи и оказался очень актуальным. Поэтому мы решили в ноябре повторить его для студенческой молодёжи. Основная цель – популяризация пулевой стрельбы в Братске, привлечь горожан к таким видам спорта и научить правильно обращаться с оружием. Попробовав себя в этом спорте, они могут продолжить обучение на специальных курсах, - прокомментировала заместитель директора МКУ «ЦМИ» Валерия Шрепп.



Соревнования пройдут в два этапа: стрельба из пневматической винтовки стоя с опорой на стол и скорострельная стрельба из пистолета на лазерном оборудовании. Победителями станут три лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов. Также предусмотрены призовые места в личном зачёте. Победители получат грамоты, кубки и призы от спонсоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.



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