В соревнованиях примет участие студенческая молодёжь
В Братске пройдёт турнир по пулевой стрельбе среди студентов. Соревнования проведут 22 и 23 ноября на базе ОТШ ДОСААФ России.
В турнире могут принять участие команды в составе четырёх человек, возраст которых от 16 до 22 лет. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 ноября.
- Турнир по пулевой стрельбе проходит второй раз. В августе он был организован для работающей молодёжи и оказался очень актуальным. Поэтому мы решили в ноябре повторить его для студенческой молодёжи. Основная цель – популяризация пулевой стрельбы в Братске, привлечь горожан к таким видам спорта и научить правильно обращаться с оружием. Попробовав себя в этом спорте, они могут продолжить обучение на специальных курсах, - прокомментировала заместитель директора МКУ «ЦМИ» Валерия Шрепп.
Соревнования пройдут в два этапа: стрельба из пневматической винтовки стоя с опорой на стол и скорострельная стрельба из пистолета на лазерном оборудовании. Победителями станут три лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов. Также предусмотрены призовые места в личном зачёте. Победители получат грамоты, кубки и призы от спонсоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
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В Братске проведут турнир по пулевой стрельбе
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