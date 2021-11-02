В улан-удэнском роддоме родился пятикилограммовый малыш

За месяцев на свет появились более 500 детишек



В октябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 498 родов, в том числе появились на свет пять двоен. Всего родилось 503 ребёнка. Среди них девочек 248, мальчиков 255.



Самый маленький малыш в октябре родился весом 800 граммов, самый крупный ребёнок весом 5000 граммов.



- Мы желаем нашим крохам здоровья и молочных берегов, - написали на своей странице представители городского перинатального центра.

