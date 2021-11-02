За месяцев на свет появились более 500 детишек
В октябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 498 родов, в том числе появились на свет пять двоен. Всего родилось 503 ребёнка. Среди них девочек 248, мальчиков 255.
Самый маленький малыш в октябре родился весом 800 граммов, самый крупный ребёнок весом 5000 граммов.
- Мы желаем нашим крохам здоровья и молочных берегов, - написали на своей странице представители городского перинатального центра.
В улан-удэнском роддоме родился пятикилограммовый малыш
Общество, Фото:
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