В Бурятию наступают холода

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Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
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Бурятский гидрометцентр опубликовал короткий прогноз погоды на неделю – с 1 по 8 ноября.

- В начале недели сохранится тёплая погода. 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды: снег, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение дневных температур на 8-13 градусов. Далее, до конца периода сохранится холодная погода, в конце периода незначительное повышение дневных температур, - сообщили специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды: снег, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение дневных температур на 8-13 градусов.

На перевалах автодорог гололедица, накаты, заносы.


прогноз погоды

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