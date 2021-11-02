В Бурятии росгвардейцы стали победителями музыкального конкурса

Патриотический музыкальный конкурс организовало «Боевое братство»
Ансамбль управления Росгвардии по Бурятии «Байкал» занял 1 место с песней «Героям посвящается» в республиканском фестивале патриотической песни «Ровесникам, ушедшим в бой, посвящается». Музыкальный конкурс организован Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».
Первый тур конкурса проходил онлайн, где были определены финалисты. Гала-концерт состоялся в доме культуры «Железнодорожник». Жюри возглавила заслуженный деятель искусств Бурятии, член Союза композиторов России, председатель правления Союза композиторов республики Лариса Санжиева.
Призёров и победителей наградили кубками и дипломами.
Весной ансамбль управления Росгвардии по Бурятии «Байкал» стал призёром Всероссийского смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» в городе Саратове, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Леонид Будаев запрыгнул в салон ехавшего горящего автобуса
За месяцев на свет появились более 500 детишек
Снег выпал во всех районах города
Синоптики рассказали о погоде с 1 по 8 ноября
Патриотический музыкальный конкурс организовало «Боевое братство»
Мужчина помог раскрыть несколько преступлений
Работу фитнес-клуба оценили на «хорошо»
В прокуратуре прошёл приём граждан, пострадавших от паводка
В дело вмешалась прокуратура
После вмешательства прокуратуры в фельдшерском пункте ежедневно предоставляются медицинские услуги
Старшеклассников приглашают на международный фестиваль интеллектуальных соревнований
Победители получат памятные призы
В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры
В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов
Также посетители смогут увидеть другие изделия из конского волоса