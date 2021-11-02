В Бурятии росгвардейцы стали победителями музыкального конкурса









Ансамбль управления Росгвардии по Бурятии «Байкал» занял 1 место с песней «Героям посвящается» в республиканском фестивале патриотической песни «Ровесникам, ушедшим в бой, посвящается». Музыкальный конкурс организован Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».Первый тур конкурса проходил онлайн, где были определены финалисты. Гала-концерт состоялся в доме культуры «Железнодорожник». Жюри возглавила заслуженный деятель искусств Бурятии, член Союза композиторов России, председатель правления Союза композиторов республики Лариса Санжиева.Призёров и победителей наградили кубками и дипломами.Весной ансамбль управления Росгвардии по Бурятии «Байкал» стал призёром Всероссийского смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» в городе Саратове, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.