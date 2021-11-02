Над оформлением трудились художники из Иркутска, Улан-Удэ и Калининграда
В Иркутске на городском транспорте появилось граффити. Участники фестиваля уличного искусства «Baikal art fest» оформили троллейбус и два трамвая, курсирующих по городу.
– Над оформлением трудились художники из разных городов нашей страны: Иркутска, Улан-Удэ и Калининграда. Работа шла в течение четырёх дней. Тематика граффити была определена заранее: технологии, природа и общество, однако сами изображения участники фестиваля рисовали экспромтом, – рассказали организаторы фестиваля.
– Процесс превращения троллейбуса в арт-объект проходил на глазах у иркутян. Для этого сотрудники «ИркутскГорТранса» помогли доставить транспортное средство на площадку арт-завода «Доренберг», где над ним поработали художники. Надеемся, горожане по достоинству оценят эти обновления и им понравится творчество участников фестиваля, – отметила исполняющая обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.
Также участники фестиваля «Baikal art fest» оформили панно с названиями остановок общественного транспорта. В ближайшее время они будут размещены на четырёх остановочных пунктах: «Подстанция», «Плотина ГЭС», «Школа № 28», «Кедр». Подобные арт-объекты уже смонтированы в шести точках города, на остановках «Больница Академгородка», «Госуниверситет», «Музыкальный театр», «Чкалова», «Верхняя Лисиха» и «Технический университет».
Напомним, 29 и 30 октября в рамках фестиваля «Baikal art fest» состоялись художественные перфомансы, лекции и мастер-классы. Участниками мероприятий стали 16 мастеров из разных городов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске общественный транспорт украсили граффити
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