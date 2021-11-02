В Иркутской области наградили неравнодушного сторожа

Общество, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мужчина помог раскрыть несколько преступлений



В торжественной обстановке начальник межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковник полиции Дмитрий Дюгаев объявил благодарность местному жителю. Он неоднократно оказывал содействие сотрудникам полиции.



Благодаря бдительности сторожа Руслана Исупова, работающего на рынке, удалось раскрыть четыре преступления и в кратчайшие сроки задержать подозреваемых.



Так, в январе в микрорайоне Угольщиков неизвестный мужчина напал на женщину, украв у неё мобильный телефон. Подобный случай произошёл и в марте. Просматривая камеры видеонаблюдения на рабочем месте, Руслан Анатольевич и в первом, и во втором случаях узнал предполагаемых преступников и сообщил в дежурную часть полиции.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж».



Ещё один инцидент произошёл в марте, неизвестные украли бензин и автозапчасти из припаркованного автомобиля. Благодаря оказанной помощи неравнодушного Руслана Анатольевича, удалось установить личность предполагаемых преступников. По данному факту также возбуждено уголовное дело.



Также в июне Руслан Исупов оказал содействие полицейским в раскрытии особо тяжкого преступления.



- Благодаря бдительности и проявленной гражданскую позицию оперативникам удалось раскрыть ни одно преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





