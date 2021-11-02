Мужчина помог раскрыть несколько преступлений
В торжественной обстановке начальник межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковник полиции Дмитрий Дюгаев объявил благодарность местному жителю. Он неоднократно оказывал содействие сотрудникам полиции.
Благодаря бдительности сторожа Руслана Исупова, работающего на рынке, удалось раскрыть четыре преступления и в кратчайшие сроки задержать подозреваемых.
Так, в январе в микрорайоне Угольщиков неизвестный мужчина напал на женщину, украв у неё мобильный телефон. Подобный случай произошёл и в марте. Просматривая камеры видеонаблюдения на рабочем месте, Руслан Анатольевич и в первом, и во втором случаях узнал предполагаемых преступников и сообщил в дежурную часть полиции.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж».
Ещё один инцидент произошёл в марте, неизвестные украли бензин и автозапчасти из припаркованного автомобиля. Благодаря оказанной помощи неравнодушного Руслана Анатольевича, удалось установить личность предполагаемых преступников. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Также в июне Руслан Исупов оказал содействие полицейским в раскрытии особо тяжкого преступления.
- Благодаря бдительности и проявленной гражданскую позицию оперативникам удалось раскрыть ни одно преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области наградили неравнодушного сторожа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Леонид Будаев запрыгнул в салон ехавшего горящего автобуса
За месяцев на свет появились более 500 детишек
Снег выпал во всех районах города
Синоптики рассказали о погоде с 1 по 8 ноября
Патриотический музыкальный конкурс организовало «Боевое братство»
Мужчина помог раскрыть несколько преступлений
Работу фитнес-клуба оценили на «хорошо»
В прокуратуре прошёл приём граждан, пострадавших от паводка
В дело вмешалась прокуратура
После вмешательства прокуратуры в фельдшерском пункте ежедневно предоставляются медицинские услуги
Старшеклассников приглашают на международный фестиваль интеллектуальных соревнований
Победители получат памятные призы
В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры
Общество, 01.11.2021
В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов
Общество, 01.11.2021
Также посетители смогут увидеть другие изделия из конского волоса