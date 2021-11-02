В Чите проверили работу фитнес-клубов на соблюдение антиковидных мер

Работу фитнес-клуба оценили на «хорошо»



Вход в фитнес-центры Забайкалья возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесённом заболевании. Выполнение противоковидных мер во время вынужденных каникул с 30 октября по 7 ноября включительно проверили сотрудники регионального Роспотребнадзора совместно с министерством спорта и физической культуры края. 1 ноября они посетили один из фитнес-клубов.



- Проверку оцениваем на «хорошо». Предприниматели стараются выполнять противоэпидемические меры. Проверяются QR-коды на входе. Предельно допустимый минимум по вакцинации сотрудников есть, - рассказал специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Антон Варфоломеев.



Он отметил, что в фитнес-клубе необходимо обновить разметку и пополнить запас средств защиты - маски, перчатки.



В перечень антиковидных мероприятий также входит уборка помещений по графику, обеззараживание воздуха, соблюдение социальной дистанции.



В Забайкалье действует режим нерабочих дней, введённый из-за роста заболеваемости коронавирусом. На период вынужденных каникул власти региона ввели новые ограничения. Соответствующее постановление подписано 29 октября губернатором края Александром Осиповым, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



