В прокуратуре прошёл приём граждан, пострадавших от паводковых явлений
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём граждан, пострадавших от паводков.
Обращения поступили от жителей Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов республики по вопросам осуществления компенсационных выплат, ликвидаций последствий подтоплений, проведения аварийно-восстановительных работ.
Так, жительница Кяхтинского района с помощью видеоконференцсвязи обратилась по вопросу ремонта автодороги в посёлке Наушки, которую размыло при наводнении.
Жители села Поселье пожаловались на длительное рассмотрение заявлений об оказании финансовой помощи администрацией Иволгинского района.
Горожане, чьё имущество пострадало от паводков в районе Левобережья, сообщили о неполучении компенсационных выплат, материальной помощи, «борщевых» наборов.
- Во время приёма граждане получили разъяснения законодательства, по письменным обращениям прокурор республики дала поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Не все жители Левобережья в Улан-Удэ получили «борщевые» наборы
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