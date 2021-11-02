На молочном предприятии в Бурятии работникам задерживали зарплату

В дело вмешалась прокуратура



В Мухоршибирском районе Бурятии организация, осуществляющая производство молочной продукции, нарушала трудовые права.



Установлено, что с мая по август заработная плата работникам предприятия выплачивалась не в полном объёме, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В связи с этим прокурором района в отношении генерального директора организации и юридического лица возбуждены административные производства за неполную выплату в срок заработной платы.



После прокурорского вмешательства задолженность перед 11 работниками предприятия на сумму 826 тысяч рублей погашена.

