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На молочном предприятии в Бурятии работникам задерживали зарплату

На молочном предприятии в Бурятии работникам задерживали зарплату
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

В Мухоршибирском районе Бурятии организация, осуществляющая производство молочной продукции, нарушала трудовые права.

Установлено, что с мая по август заработная плата работникам предприятия выплачивалась не в полном объёме, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи с этим прокурором района в отношении генерального директора организации и юридического лица возбуждены административные производства за неполную выплату в срок заработной платы.

После прокурорского вмешательства задолженность перед 11 работниками предприятия на сумму 826 тысяч рублей погашена.
прокуратура

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