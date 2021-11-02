Прокуратура проверила сельский ФАП в Бурятии

После вмешательства прокуратуры в фельдшерском пункте ежедневно предоставляются медицинские услуги
Как выяснила прокурорская проверка, министерством здравоохранения Бурятии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» заключён государственный контракт с коммерческой организацией на поставку и монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в Селенгинском районе в село Ягодное.
В 2020 году учреждение создано, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Проверкой выявлено, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Ягодное не имел в штате фельдшера, выезд врачей осуществлялся выездной бригадой один раз в месяц.
Главному врачу Гусиноозерской центральной районной больницы внесено представление, которое удовлетворено, в фельдшерском пункте селе Ягодное медицинские услуги предоставляются ежедневно, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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