Прокуратура проверила сельский ФАП в Бурятии

После вмешательства прокуратуры в фельдшерском пункте ежедневно предоставляются медицинские услуги



Как выяснила прокурорская проверка, министерством здравоохранения Бурятии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» заключён государственный контракт с коммерческой организацией на поставку и монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в Селенгинском районе в село Ягодное.



В 2020 году учреждение создано, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.



Проверкой выявлено, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Ягодное не имел в штате фельдшера, выезд врачей осуществлялся выездной бригадой один раз в месяц.



Главному врачу Гусиноозерской центральной районной больницы внесено представление, которое удовлетворено, в фельдшерском пункте селе Ягодное медицинские услуги предоставляются ежедневно, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

