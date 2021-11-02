По Бурятии местами небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября ночью по республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренных, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -12,-17, днём +4,+9, местами -2,+3.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +5,+7.

