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02 ноября

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По Бурятии местами небольшой снег

По Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября ночью по республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренных, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -12,-17, днём +4,+9, местами -2,+3.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +5,+7.
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