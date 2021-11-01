На «горячую линию» по ОРВИ позвонили более 100 жителей Бурятии

Всем обратившимся даны разъяснения



С 4 по 15 октября в Бурятии проводилась тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.



За период работы «горячей линии» поступило 109 обращений.



- Наиболее часто поступали обращения по вопросам, касающимся вакцинопрофилактики гриппа, ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки, а также неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Всем обратившимся даны разъяснения.

