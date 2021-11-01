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На «горячую линию» по ОРВИ позвонили более 100 жителей Бурятии

На «горячую линию» по ОРВИ позвонили более 100 жителей Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Всем обратившимся даны разъяснения

С 4 по 15 октября в Бурятии проводилась тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

За период работы «горячей линии» поступило 109 обращений.

- Наиболее часто поступали обращения по вопросам, касающимся вакцинопрофилактики гриппа, ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки, а также неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Всем обратившимся даны разъяснения.
ОРВИ горячая линия Роспотребнадзор

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