Синоптики прогнозируют снег и усиление ветра
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды: снег, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение дневных температур на 8-13 градусов.
На перевалах автодорог гололедица, накаты, заносы.
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
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