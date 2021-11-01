Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют снег и усиление ветра



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды: снег, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение дневных температур на 8-13 градусов.



На перевалах автодорог гололедица, накаты, заносы.









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