Лучший участковый Бурятии мечтал о службе с детства

Общество, Фото: МВД по Бурятии

31-летний участковый уполномоченный полиции представляет Бурятию на всероссийском конкурсе



1 ноября в МВД России стартовал финальный этап XI всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». В этом году Бурятию представляет старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Баян Банзатов.



Баяну Банзатову 31 год. Служить в министерстве внутренних дел мужчина мечтал с детства, однако в органы пришёл не сразу. По окончанию сельхозакадемии молодой человек отправился в армию. После дембеля Банзатов вернулся к своей мечте. Его служба началась в 2014 году в отдельном батальоне ППС в Улан-Удэ.



- Там я работал до 2016 года. Мы взаимодействовали с участковым уполномоченным Октябрьского района. Увидел работу участковых, и она мне была по душе. В 2016 году, в мае, перевёлся в Еравнинский район. Далее был на должностях полицейского водителя следственно-оперативной группы, затем был инспектором по делам несовершеннолетних, там я отработал четыре месяца. 11 августа 2017 года поступил приказ о том, чтобы назначить меня участковым уполномоченным, - рассказывает о себе Баян Банзатов.



На данный момент в его ведении находится административный участок, на котором проживают около 1,5 тысяч человек. В обязанности Баяна Банзатова входит охрана общественного порядка на праздниках, собраниях, сельских мероприятиях, а также обход участка, приём граждан и заполнение документов.



- По показателям оперативно-служебной деятельности Баян Владимирович является лучшим участковым Еравнинского отделения на протяжение трёх лет. Является исполнительным, ответственным сотрудником. За время службы неоднократно поощрялся грамотами и другими ведомственными наградами, - рассказывает заместитель начальника ОМВД России по Еравнинскому району Александр Будаев.



До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.



Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.



Торжественная церемония награждения и вручение главного приза –состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции. Лучший «народный участковый» страны получит внедорожник УАЗ «Патриот».

