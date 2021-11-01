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В Бурятии «ударными» стали 2 соединения и 21 подразделение

В Бурятии «ударными» стали 2 соединения и 21 подразделение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По сравнению с 2020 годом в общевойсковом объединении ударными стали на 3 подразделения больше

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, завершили сдачу испытаний на подтверждение почётных наименований «Ударное соединение» и «Ударное подразделение». По сравнению с прошлым годом, количество подразделений, подтвердивших наименование «Ударное», увеличилось на 3 подразделения.

На полигонах «Дивизионный», «Сосновый бор» и «Бурдуны» высокие результаты в ходе выполнения учебных задач показали более 3 тысяч военнослужащих. Подтвердили наименование «Ударное» танковое и ракетное соединения, а также подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) на зенитных ракетных комплексах «Тор» и «Бук», танковые и мотострелковые подразделения, оснащённые танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-2, артиллерийские подразделения на САУ «МСТА-С».

- Военнослужащие продемонстрировали профессиональное мастерство в вождении боевых машин, выполнении огневых задач и сдаче нормативов по дисциплинам специальной подготовки при проведении контрольной проверки, прошедшей в октябре текущего года. Общую оценку такие подразделения получали не ниже «хорошо», - сообщает пресс-служба ВВО.

Напомним, что главным критерием в присвоении подразделению почётного наименования «Ударное» является оценка слаженности действий, проявленных в ходе выполнения учебно-боевых задач, и оценка уровня владения штатным вооружением и техникой.
Бурятия военнослужащие звание ВВО

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