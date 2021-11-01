В Улан-Удэ впервые прошла педагогическая «Битва хоров»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Мероприятие проходило в рамках месяца бурятского языка



29 октября в Улан-Удэ были подведены итоги I муниципального конкурса педагогических коллективов «Битва хоров». Результаты были озвучены на фестивале учителей, прошедшем по завершению месячника бурятского языка.



В номинации «За творчество, верность профессии и вклад в сохранение и популяризацию бурятского языка» наградили коллектив воспитателей «Амар Мэндэ» детского сада при школе №63.

Первое место – коллектив детского сада №161 «Ёлочка» и коллектив детского сада №84 «Снегурочка».

Второе место – коллектив детского сада №86, центр развития ребенка №86 «Оюна».

Третье место – коллектив детского сада №52 «Ая-ганга».



Среди учреждений общего образования в номинации «Исполнительское мастерство», а также за вклад в сохранение и популяризацию бурятского языка наградили коллектив школы №57.

Первое место – коллектив СОШ №8.

Второе место – коллектив СОШ №54.

Третье место – коллектив Бурятской гимназии №29.



Среди учреждений дополнительного образования первое место разделили коллективы центра дополнительного образования «Эдельвейс» и детского оздоровительно-образовательного центра «Родник». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

