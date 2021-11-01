Мероприятие проходило в рамках месяца бурятского языка
29 октября в Улан-Удэ были подведены итоги I муниципального конкурса педагогических коллективов «Битва хоров». Результаты были озвучены на фестивале учителей, прошедшем по завершению месячника бурятского языка.
В номинации «За творчество, верность профессии и вклад в сохранение и популяризацию бурятского языка» наградили коллектив воспитателей «Амар Мэндэ» детского сада при школе №63.
Первое место – коллектив детского сада №161 «Ёлочка» и коллектив детского сада №84 «Снегурочка».
Второе место – коллектив детского сада №86, центр развития ребенка №86 «Оюна».
Третье место – коллектив детского сада №52 «Ая-ганга».
Среди учреждений общего образования в номинации «Исполнительское мастерство», а также за вклад в сохранение и популяризацию бурятского языка наградили коллектив школы №57.
Первое место – коллектив СОШ №8.
Второе место – коллектив СОШ №54.
Третье место – коллектив Бурятской гимназии №29.
Среди учреждений дополнительного образования первое место разделили коллективы центра дополнительного образования «Эдельвейс» и детского оздоровительно-образовательного центра «Родник». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ впервые прошла педагогическая «Битва хоров»
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