В Бурятии побывали рэпер T-Killah и его супруга

В качестве экскурсовода для столичных гостей выступила и продюсер Ольга Гатапова.







Рэп-исполнитель T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его супруга, журналист и блогер Мария Тарасова побывали в Бурятии. Об этом сообщается в аккаунте блогера, визажиста Арюны Яковлевой в Instagram.- Настроение - плакать в подушку от накрывающих эмоций. Сравнимо почему-то с тоской, когда закончился лучший сезон лагеря в твоём ярком детстве. @t_killah @mariakakdela спасибо, что подарили возможность ощутить себя гостеприимными хозяевами. Столько душевности в вас, простоты и при этом силы и таланта. Спасибо за эти два дня! Вы знаете, что это не последняя наша встреча в Бурятии. Мы всегда ждём, - написала блогер в соцсети.В комментариях к посту T-Killah написал: «Спасибо Вам за приём!! Буряты one love!!! Вы лучшие!!». Также здесь отметилась его супруга, она написала следующее: «Арюна, обнимаю! С вами так хорошо!».Супруги посетили также село Улюн в Баргузинском районе. Их фотография появилась в паблике dolina_barguzina. Пользователи предположили, что они приезжали в долину, чтобы поклониться лику богини Янжима.