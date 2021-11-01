В Бурятии нашли небезопасные для пассажиров платформы

В том числе на пассажирских платформах обнаружены выбоины
Байкальская транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров на железнодорожном транспорте в городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе. В проверке также приняли участие специалисты Восточно-Сибирского территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, ревизор по безопасности движения поездов ВСЖД.
- В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в сфере защиты прав потребителей. На пассажирских платформах имеются выбоины, образовавшихся в связи с разрушением подпорных сооружений. Они могут повлечь за собой травматизм пассажиров, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Кроме того, на платформах отсутствует освещение мест посадки пассажиров в выгоны и высадки из вагонов. Отсутствуют указатели и знаки для удобной ориентации пассажиров (информационные таблички в том числе переход через ж/д пути). Не обеспечено оборудование пешеходного настила указателями и предупредительными надписями для прохода пассажиров на пассажирскую посадочную платформу и перехода через железнодорожный путь.
- В адрес руководства Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств, а также Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесены представления, которые находятся на рассмотрении, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
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