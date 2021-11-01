У иркутянина конфисковали в пользу государства старинные монеты

Ценности переданы в Гохран России
У иркутянина изъяли в пользу государства две старинные монеты, представляющие историческую ценность.
Это монета из металла серого цвета достоинством 1 рубль 1897 года и монета из металла жёлтого цвета достоинством 10 рублей 1899 года, обе с изображением Николая II.
- Монеты хранили как вещественные доказательства по уголовному делу в отношении гражданина, который обманным путем продал их гражданке. Ответственным хранителем денежных знаков выступил отдел полиции № 7 по Иркутску. В рамках исполнительного производства монеты по решению суда обращены в доход Российской Федерации. Ценности переданы в Гохран России, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Ценности переданы в Гохран России
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