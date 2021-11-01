Борцы Бурятии выиграли 3 «золота» всероссийского турнира

Забайкальские спортсмены завоевали 9 наград соревнований



В Красноярске с 30 по 31 октября прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В турнире приняли участие юноши до 18 лет в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 110 кг.



От Бурятии было заявлено 41 борец. Команда выиграла три золотых медали в весовых категория 48 кг, 92 кг и 110 кг.



В сборную Забайкалья вошли 33 спортсмена. Они завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».

