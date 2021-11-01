В Иркутской области увеличили пособия ветеранам труда

Выплаты повысили с 523 до 544 рублей



С 1 ноября ветеранам труда Иркутской области увеличили размер ежемесячного пособия. Изменения внесены в региональный закон № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области».



По информации областного министерства социального развития, опеки и попечительства, размер местного пособия уравняли с выплатой ветеранам труда федерального значения: это 544 рубля.



- В 2021 году на предоставление ежемесячной денежной выплаты в областном бюджете предусмотрено 53,2 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября пособие получает 9531 ветеран труда Иркутской области. До внесения изменений размер выплаты в 2021 году составлял 523 рубля, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

