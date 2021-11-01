В Бурятии показали «Хронику лета одного камня на Байкале»

Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Андрей Разуваев на своём YouTube опубликовал видеонарезку с фотоловушки. Камера была установлена на берегу Байкала в местности Ушканьи острова. В центре внимания стал большой камень, находящийся в воде. Видео так и называется «Хроника лета одного камня».







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10-минутное видео начинается с 1 июня. В это время озеро около берега ещё покрыто льдом. Однако через семь дней от льда не остаются и следа.До 9 июня камень пустует, в кадре лишь изредка появляются чайки. Однако, начиная с 10 июня, камень становится излюбленным местом для нерп. Они лежат на нём днём и ночью, в дождь и в ветер.Видео оканчивается 22 июля.