В Иркутске определят «Будущих лидеров Евразии»

Старшеклассников приглашают на международный фестиваль интеллектуальных соревнований
В Иркутской области состоится IV международный фестиваль интеллектуальных соревнований «Будущие лидеры Евразии» для школьников выпускных классов. Мероприятие пройдёт с 11 по 13 ноября в онлайн-формате на платформе электронного обучения. Ребят ждут задания по математике, физике, информатике, химии, английскому и русскому языкам. Участниками командной игры станут 36 полуфиналистов, которые должны продемонстрировать лидерские качества.
Все задания составлены на английском языке, так как главным призом является 12 грантов на бесплатное обучение на англоязычных бакалаврских программах. Победителям будут вручены сертификаты на бесплатное обучение на программах бакалавриата Иркутского национального исследовательского технического университета, преподаваемых на английском языке.
Для участия в конкурсе приглашаются школьники 10-11 классов, владеющие английским языком на уровне А2-В1. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 8 ноября.
В предыдущие годы участниками фестиваля стали около 300 школьников из Китая, Казахстана, Индонезии, Вьетнама и регионов России, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Возрастное ограничение 12+
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