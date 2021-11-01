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В Бурятии на горе вместе с «людоедом» и «хранителем» появился заяц

В Бурятии на горе вместе с «людоедом» и «хранителем» появился заяц
Общество, 
Гора в посёлке Заиграево прирастает новыми скульптурами

ТОС «Доверие» в посёлке Заиграево Заиграевского района установил новую скульптуру. Об этом сообщается в паблике издания «Вперёд».

- Фигура зайца появилась на горе в посёлке Заиграево, где уже стоят другие его братья, вышедшие из-под руки мастера Валерия Ротенкова, - говорится здесь.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно активисты ТОС «Доверие» установили необычную фигуру: теперь на горе красуется Великан-людоед. Любой турист может сделать забавную фотографию с необычной скульптурой.

В планах у ТОС сделать здесь парк

В прошлом году активисты создали здесь фигуру высотой более четырёх метров. Жители назвали фигуру «Хранитель горы». Позже рядом с «Хранителем горы» появился музыкальный струнный инструмент, сделанный из дерева.

Летом 2021 года здесь появились лавочка на лаптях и туалет на куриных ножках.
скульптура

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