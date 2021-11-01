В Бурятии на горе вместе с «людоедом» и «хранителем» появился заяц

Гора в посёлке Заиграево прирастает новыми скульптурами
ТОС «Доверие» в посёлке Заиграево Заиграевского района установил новую скульптуру. Об этом сообщается в паблике издания «Вперёд».
- Фигура зайца появилась на горе в посёлке Заиграево, где уже стоят другие его братья, вышедшие из-под руки мастера Валерия Ротенкова, - говорится здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно активисты ТОС «Доверие» установили необычную фигуру: теперь на горе красуется Великан-людоед
. Любой турист может сделать забавную фотографию с необычной скульптурой.
В планах у ТОС сделать здесь парк
В прошлом году активисты создали здесь фигуру высотой более четырёх метров. Жители назвали фигуру «Хранитель горы»
. Позже рядом с «Хранителем горы» появился музыкальный струнный инструмент
, сделанный из дерева.
Летом 2021 года здесь появились лавочка на лаптях и туалет на куриных ножках
.
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