В Иркутской области почтили память репрессированных

Церемония прошла на мемориальном комплексе вблизи села Пивовариха



Мероприятие в дань памяти людей, пострадавших от массовых политических репрессий, жертв концлагерей состоялось 30 октября вблизи села Пивовариха в Иркутской области. К мемориалу на месте захоронения погибших пришли их потомки и возложили цветы. В памятной церемонии приняли участие представители правительства региона, общественных организаций и религиозных конфессий.



- В этом году церемония проходит впервые после восстановления мемориального комплекса «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937–1940 годов». Здесь установили звонницу, поставили шесть стен памяти. На них размещено 12500 фамилий расстрелянных. Уточнение списка погибших шло полтора года. Во время проведения реконструкции мемориала было принято решение нанести на Стену скорби имена людей, погребённых не только в Пивоварихе, но и всех жертв политрепрессий в Иркутской области. По данным архивов ФСБ, на территории региона было расстреляно около 15 тысяч человек, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



По информации пресс-службы администрации Иркутска, также был проведён молебен о невинно убитых в 1937 -1938 годы сибиряках. Участники встречи почтили память всех причастных к этим событиям минутой молчания. Собравшиеся рассказали трагические истории о погибших родственниках, которые впоследствии были реабилитированы.



Уточнение списков жертв репрессий, в Иркутской области не окончено. Для внесения новых имён на Стене скорби оставлено свободное место. Родственники, потомки погибших могут обратиться в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, чтобы сообщить данные о репрессированных, чьих имён нет в списке погибших.



Справка



День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Официально он был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР 18 октября 1991 года. Традиционно в конце октября вспоминают миллионы людей, которые были репрессированы, отправлены в лагеря, в ссылку, были убиты. Массовое погребение расстрелянных в годы репрессий людей рядом с селом Пивовариха в Иркутской области было обнаружено в 1989 году. Здесь же был установлен мемориал памяти жертв политических репрессий.



