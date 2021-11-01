Отработка элементов боевой подготовки прошла в рамках спецучения в заливе Петра Великого
Экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота провёл комплексное учение с выполнением задач по предназначению одиночным кораблём в море. Отработка элементов боевой подготовки личным составом корвета прошла в акватории залива Петра Великого.
Во время мероприятия корабль отработал приготовление к бою и походу, вышел в море и совершил переход в морской полигон боевой подготовки. При форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчёты корвета уничтожили макеты плавающих мин зенитным артиллерийским комплексом АК-630, а также отразили средства воздушного нападения условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
В рамках учения боевые расчёты корвета обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого имитировал морской щит-мишень и уничтожили его с применением артиллерийской установкой АУ А-190.
- В ходе специального учения экипаж палубного вертолёта Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал выполнение взлётов и посадок на палубу боевого корабля на ходу для тренировки слаженности действий авианаводчиков и проверки работоспособности авиационного комплекса корвета, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил «корабль» условного противника
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