«Телячьи нежности» засняли в Прибайкальском нацпарке

Фотоловушка сняла самку изюбря и её малыша



Трогательные моменты общения самки изюбря и её малыша попали в объектив фотоловушки Маритуйского участкового лесничества в Прибайкальском национальном парке. Об этом сообщается в аккаунте нацпарка в Instagram.



Как отмечают специалисты, «телячьи нежности» была зафиксированы ещё летом. «Приятно взглянуть на неё, добавить тепла в прохладный осенний день!», –добавляют они.



Справка:



Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.

