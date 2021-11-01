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«Телячьи нежности» засняли в Прибайкальском нацпарке

Общество, 
Фотоловушка сняла самку изюбря и её малыша

Трогательные моменты общения самки изюбря и её малыша попали в объектив фотоловушки Маритуйского участкового лесничества в Прибайкальском национальном парке. Об этом сообщается в аккаунте нацпарка в Instagram.

Как отмечают специалисты, «телячьи нежности» была зафиксированы ещё летом. «Приятно взглянуть на неё, добавить тепла в прохладный осенний день!», –добавляют они.

Справка:

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
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