Фотоловушка сняла самку изюбря и её малыша
Трогательные моменты общения самки изюбря и её малыша попали в объектив фотоловушки Маритуйского участкового лесничества в Прибайкальском национальном парке. Об этом сообщается в аккаунте нацпарка в Instagram.
Как отмечают специалисты, «телячьи нежности» была зафиксированы ещё летом. «Приятно взглянуть на неё, добавить тепла в прохладный осенний день!», –добавляют они.
Справка:
Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
«Телячьи нежности» засняли в Прибайкальском нацпарке
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фотоловушка сняла самку изюбря и её малыша
Задания по вождению автомобиля включали несколько элементов
Он обвиняется в получении более 700 тысяч рублей
Пока лишённый родительских прав отец получал выплаты, дети находились у бабушки
Мужчину приговорили к 12 годам колонии
Первый день ноября в Улан-Удэ обойдётся без осадков
Протяжённость почтовых маршрутов в Бурятии составляет около 90 000 км – это как два раза обогнуть Землю по экватору
На въезде в Тункинский район, где установили пост для туристов, звучат угрозы жалоб президенту
Рейсы запускают с 20 декабря
Занято почти 90% ковидных коек
Организации образования наградили в День бурятского языка
Церковь строят с 2013 года
Собрание сочинений насчитывает 15 томов
Соревновались более 200 человек
В мероприятиях приняли участие более 100 мотострелков