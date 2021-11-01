В Бурятии руководитель сельхозпредприятия смошенничала при получении субсидии

Он обвиняется в получении более 700 тысяч рублей



В Бурятии руководитель сельскохозяйственного предприятия обвиняется по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество с использованием своего служебного положения» и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».



По версии следствия обвиняемая, являясь генеральным директором сельскохозяйственного предприятия, в 2016-2017 годах для получения субсидии по государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» дважды представила в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия недостоверные сведения о понесённых предприятием затратах на приобретение и доставку семян.



На основании этих документов министерством оплачены расходы в сумме 728 тысяч рублей. Похищенными средствами субсидии предприниматель распорядилась по своему усмотрению. Для придания правомерного вида распоряжению деньгами она совершила финансовые операции по их легализации.



Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

