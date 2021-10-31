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Жители Бурятии смогут летать в Бангкок из Иркутска

Жители Бурятии смогут летать в Бангкок из Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Рейсы запускают с 20 декабря

С 20 декабря авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Бангкок – столицу Таиланда.

- Полёты будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Обратный рейс из Бангкока вылетает также в понедельник, - сообщает авиакомпания.

Рейсы из Иркутска в Таиланд традиционно популярны в том числе у туристов из Бурятии. Впрочем, в конце этого года жители республики получат долгожданный прямой авиарейс на самый популярный курорт Таиланда – остров Пхукет. Рейсы из аэропорта Улан-Удэ запустят также с 20 декабря
туризм авиаперевозки Таиланд

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