Церковь строят с 2013 года
В селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии на строящийся православный храм воздвигли купола и кресты. Они также были освящены, сообщается в группе «Джида-инфо».
Богоявленский храм в селе Нижний Торей возводится с 2013 года.
Работы по внутренней отделке здания храма продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле установили купола на строящийся Успенский кафедральный собор в парке имени Орешкова в Улан-Удэ.
В Бурятии воздвигли купола на строящийся храм
Общество, Фото:
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