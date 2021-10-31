Соревновались более 200 человек
В Бурятии завершился конкурс по армейской тактической стрельбе на первенство общевойскового объединения. Конкурс проводился в учебно-тренировочных комплексах «Сосновый Бор» и «Дивизионный», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе соревнований более 200 военнослужащих выполнили упражнения из автоматов АК-74М и пистолетов Макарова. Стрельба велась на различных дистанциях. Стрелки поражали статичные, появляющиеся и движущиеся цели за определённое время ограниченным количеством боеприпасов.
По итогам соревнований были отобраны лучшие стрелки, которые войдут в состав сборной Восточного военного округа.
В Бурятии определили лучших стрелков среди военных
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