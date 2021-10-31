В Бурятии определили лучших стрелков среди военных

Соревновались более 200 человек



В Бурятии завершился конкурс по армейской тактической стрельбе на первенство общевойскового объединения. Конкурс проводился в учебно-тренировочных комплексах «Сосновый Бор» и «Дивизионный», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе соревнований более 200 военнослужащих выполнили упражнения из автоматов АК-74М и пистолетов Макарова. Стрельба велась на различных дистанциях. Стрелки поражали статичные, появляющиеся и движущиеся цели за определённое время ограниченным количеством боеприпасов.



По итогам соревнований были отобраны лучшие стрелки, которые войдут в состав сборной Восточного военного округа.

