В Бурятии изъяли коноплю у жителя Забайкалья

Молодому человеку дали условный срок



19-летний житель Читы со своим приятелем в середине прошлого лета приехали к Мухоршибирский район за коноплей.



Ночью в течение нескольких часов парень набрал на заброшенном поле полную спортивную сумку и мешок конопли. На обратном пути автомобиль остановили сотрудники полиции и изъяли коноплю. Молодой человек полностью признал причастность к незаконному обороту наркотиков.



- Представил справку о беременности сожительницы. Суд приговорил его по ч. 2 ст. 228 УК РФ к трём с половиной годам лишения свободы условно, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы, - сообщают в Мухоршибирском районном суде.



Теперь осуждённому в течение года запрещено покидать пределы Читы.

