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В Бурятии изъяли коноплю у жителя Забайкалья

В Бурятии изъяли коноплю у жителя Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодому человеку дали условный срок

19-летний житель Читы со своим приятелем в середине прошлого лета приехали к Мухоршибирский район за коноплей.

Ночью в течение нескольких часов парень набрал на заброшенном поле полную спортивную сумку и мешок конопли. На обратном пути автомобиль остановили сотрудники полиции и изъяли коноплю. Молодой человек полностью признал причастность к незаконному обороту наркотиков.

- Представил справку о беременности сожительницы. Суд приговорил его по ч. 2 ст. 228 УК РФ к трём с половиной годам лишения свободы условно, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы, - сообщают в Мухоршибирском районном суде.

Теперь осуждённому в течение года запрещено покидать пределы Читы.
суд приговор

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