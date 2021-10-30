Молодому человеку дали условный срок
19-летний житель Читы со своим приятелем в середине прошлого лета приехали к Мухоршибирский район за коноплей.
Ночью в течение нескольких часов парень набрал на заброшенном поле полную спортивную сумку и мешок конопли. На обратном пути автомобиль остановили сотрудники полиции и изъяли коноплю. Молодой человек полностью признал причастность к незаконному обороту наркотиков.
- Представил справку о беременности сожительницы. Суд приговорил его по ч. 2 ст. 228 УК РФ к трём с половиной годам лишения свободы условно, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы, - сообщают в Мухоршибирском районном суде.
Теперь осуждённому в течение года запрещено покидать пределы Читы.
В Бурятии изъяли коноплю у жителя Забайкалья
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