 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 октября

29 октября

Популярное

В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе

В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе
Общество,  Фото:instagram.com/zaigraevo_news/
Участников ночных гонок просят восстановить ограждение

В селе Новоильинск Заиграевского района вандалы разгромили мемориальный комплекс. Об этом сообщается в аккаунте издания «Вперёд».

- В местной группе появились шокирующие фотографии. Новоильинцы возмущены и шокированы. Сегодня ночью машина снесла ограждение на мемориальном комплексе Н. Цыренова. Уточняется, что сам памятник цел, - говорится здесь.



С обращением к участникам ночных гонок обратилась директор Новоильинского агротехнического лицей:

«Одумайтесь, восстановите ограждение. Вы ведь жители села, вам здесь жить. Поимейте совесть, исправьте содеянное. Лицей дважды поднимал ограждение, правда в меньших масштабах. На этот раз не буду торопиться восстанавливать: может быть, одумаются вандалы, и другие мажоры сделают выводы. Обидно за посёлок, ведь налицо большие изменения в плане благоустройства села, благодаря патриотам села, «серебряным волонтёрам» во главе с Т.М Сверкуновой. То, что они делают, дорогого стоит. Земляки, давайте беречь нашу малую родину во благо будущих поколений». 
вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе
В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе
Общество, 30.10.2021
Участников ночных гонок просят восстановить ограждение
В Усолье-Сибирском раскрыто убийство мужчины, совершённое 25 лет назад
В Усолье-Сибирском раскрыто убийство мужчины, совершённое 25 лет назад
Общество, 30.10.2021
С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске
Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Общество, 30.10.2021
На стратегической сессии минздрава России был представлен анализ реализации национального проекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2021
Общество, 30.10.2021
Представляем октябрьскую подборку снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
На въезде в Тункинский район Бурятии установят пост
На въезде в Тункинский район Бурятии установят пост
Общество, 30.10.2021
Приезжие должны предоставить сертификат о вакцинировании, либо документ о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест
В Бурятии продолжается перепись населения
В Бурятии продолжается перепись населения
Общество, 30.10.2021
Жители могут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуг»
Житель Бурятии осуждён в четвёртый раз за пьяную езду
Житель Бурятии осуждён в четвёртый раз за пьяную езду
Общество, 30.10.2021
Суд назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы
В Улан-Удэ запущен тематический трамвай «Урагшаа»
В Улан-Удэ запущен тематический трамвай «Урагшаа»
Общество, 30.10.2021
Трамвай запущен в рамках месячника бурятского языка
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
Общество, 30.10.2021
Водителю назначили 1 год ограничения свободы
В Гусиноозёрске завершается благоустройство сквера «Юность»
В Гусиноозёрске завершается благоустройство сквера «Юность»
Общество, 30.10.2021
Работы планируют закончить до конца года
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 30.10.2021
Местами воздух прогреется до +9
В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
Общество, 29.10.2021
Специальный проект посвящён столетнему юбилею российско-монгольских отношений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^