В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе

Участников ночных гонок просят восстановить ограждение
В селе Новоильинск Заиграевского района вандалы разгромили мемориальный комплекс. Об этом сообщается в аккаунте издания «Вперёд».
- В местной группе появились шокирующие фотографии. Новоильинцы возмущены и шокированы. Сегодня ночью машина снесла ограждение на мемориальном комплексе Н. Цыренова. Уточняется, что сам памятник цел, - говорится здесь.
С обращением к участникам ночных гонок обратилась директор Новоильинского агротехнического лицей:
«Одумайтесь, восстановите ограждение. Вы ведь жители села, вам здесь жить. Поимейте совесть, исправьте содеянное. Лицей дважды поднимал ограждение, правда в меньших масштабах. На этот раз не буду торопиться восстанавливать: может быть, одумаются вандалы, и другие мажоры сделают выводы. Обидно за посёлок, ведь налицо большие изменения в плане благоустройства села, благодаря патриотам села, «серебряным волонтёрам» во главе с Т.М Сверкуновой. То, что они делают, дорогого стоит. Земляки, давайте беречь нашу малую родину во благо будущих поколений».
Участников ночных гонок просят восстановить ограждение
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