С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске
В Иркутской области предъявлено обвинение 52-летнему мужчине в убийстве.
По версии следствия, летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до Усолья-Сибирского. Во время движения мужчина решил завладеть машиной. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент мужчина достал обрез ружья и выстрелил в шею водителя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лес, после чего все вместе скрылись на похищенном автомобиле.
- С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого было установлено. В октябре текущего года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии мужчина был задержан, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
На допросе следователям он дал признательные показания.
По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Усолье-Сибирском раскрыто убийство мужчины, совершённое 25 лет назад
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Представляем октябрьскую подборку снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Приезжие должны предоставить сертификат о вакцинировании, либо документ о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест
На стратегической сессии минздрава России был представлен анализ реализации национального проекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Скончались шесть человек с COVID-19
Жители могут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуг»
Суд назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы
Трамвай запущен в рамках месячника бурятского языка
Водителю назначили 1 год ограничения свободы
Работы планируют закончить до конца года
Приём заявок продлён до 10 ноября
Местами воздух прогреется до +9
Специальный проект посвящён столетнему юбилею российско-монгольских отношений
Съёмки в регионе проходили в сентябре прошлого года
Полугодовалые птицы недавно поселились в городском зоосаде