В Усолье-Сибирском раскрыто убийство мужчины, совершённое 25 лет назад

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске



В Иркутской области предъявлено обвинение 52-летнему мужчине в убийстве.



По версии следствия, летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до Усолья-Сибирского. Во время движения мужчина решил завладеть машиной. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент мужчина достал обрез ружья и выстрелил в шею водителя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лес, после чего все вместе скрылись на похищенном автомобиле.



- С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого было установлено. В октябре текущего года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии мужчина был задержан, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



На допросе следователям он дал признательные показания.



По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

