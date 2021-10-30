Возбуждено уголовное дело
Забайкалец в сети Интернет увидел рекламу инвестирования в популярную бизнес-компанию и, перейдя по ссылке, оставил свои контактные данные. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился координатором брокерской площадки и рассказал о возможности получения дохода путём покупки акции газовой компании. Потерпевшему предложили скачать специальное приложение и программу для отслеживания своего инвестиционного счёта.
Около четырех месяцев мужчина якобы зарабатывал на этой платформе, периодически внося деньги на счёт. За это время забайкалец оформил два кредита на общую сумму более 1,5 млн рублей. Когда он решил вывести с площадки свои деньги и якобы полученный доход, у потерпевшего потребовали оплату страховки и других услуг, а также сообщили, что его счёт заблокирован. Забайкалец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В настоящее время по факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
С начала месяца это уже 13 преступление, совершённое под предлогом инвестирования, и больше половины из них касаются покупки акций или инвестирования именно в газовую промышленность, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец лишился более 1,5 млн, поверив мошенникам
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