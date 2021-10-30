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На въезде в Тункинский район Бурятии установят пост

На въезде в Тункинский район Бурятии установят пост
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Приезжие должны предоставить сертификат о вакцинировании, либо документ о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест

С 30 октября на въезде в национальный парк «Тункинский» в улусе Шулута будет установлен противоэпидемиологический пост. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.

- Администрация Тункинского района Республики Бурятия информирует вас о том, что в связи с нерабочими днями ожидается большой поток туристов и отдыхающих в Тункинский район. В связи с указом главы Бурятии Алексея Цыденова, на въезде в национальный парк «Тункинский» в улусе Шулута будет установлен противоэпидемиологический пост с 30 октября по 07 ноября 2021 г., - говорится в соцсети.

Также в группе «Тунка-инфо.24/7» сообщили об условиях заезда.

- Для жителей Тункинского и Окинского районов - с предоставлением документов о регистрации по месту жительства. Должны проехать транзитом без остановок в Тункинском районе жители Окинского района. Для жителей других районов Бурятии, других регионов России – должны предоставить сертификат о вакцинировании, либо сертификат о перенесённом заболевании ковид в последние 6 месяцев, либо ПЦР-тест за 72 часа. При наличии справки о медотводе необходимо предоставить ПЦР-тест за 72 ч. Также нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, - перечисляется здесь.

При отсутствии данных документов запретят въезд в район. Отмечается, что организуют мобильный пункт вакцинации для жителей Тункинского района на посту в улусе Шулуты с 9.00 до 18.00.

Режим работы поста – круглосуточно. 
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